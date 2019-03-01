Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Kablo Hırsızlığı

Kayseri'de Kablo Hırsızlığı

17 dakika önce

Kayseri'de Türk Telekom AŞ'ye ait haberleşme ve enerji nakil kablolarını çaldıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de Kablo Hırsızlığı, System.String[]
Kayseri'de Türk Telekom AŞ'ye ait haberleşme ve enerji nakil kablolarını çaldıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Boyacı Mahallesi'nde devriye görevi yaparken N.S, T.K ve İ.Ç'yi Türk Telekom'a ait kabloları keserken suçüstü yakaladı.

Ekiplerce yapılan araştırma ve takip sonucunda şüphelilerin kullandığı 38 plakalı otomobil ile suçta kullandıkları merdiven, demir kesme makası ve eldiven ile bir miktar kablo ele geçirildi.

Türk Telekom'a ait bin 450 metre kablonun kesildiği belirlendi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 20 kilo ağırlığında yanmış ve bakır haline getirilmiş kablo ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden N.S ile T.K adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı, İ.Ç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:25 Kaynak: AA

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