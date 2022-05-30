Kayseri'de kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de enerji ve nakil hatlarından kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Yeşilyurt Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçta bir miktar enerji nakil kablosu ele geçirdi.

İncelemede kabloların Bağpınar Mahallesi'ndeki enerji ve nakil hattından çalındığı tespit edildi.

Gözaltına alınan M.A. ve C.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.