Kayseri'de kablo hırsızlığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de kablo hırsızlığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

21.04.2022 22:12
Kayseri'de kablo hırsızlığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 400 kilogram bakır kablo çaldığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 400 kilogram bakır kablo çaldığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kablo hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda C.T. (42) suçüstü yakalandı.

Şüphelinin adresinde yaklaşık 400 kilogram bakır kablo, ruhsatsız 2 av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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