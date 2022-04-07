Kayseri'de kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı

07.04.2022 14:25
Kayseri'de kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Kayseri'de enerji ve nakil hatlarından kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de enerji ve nakil hatlarından kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Develi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Şahmelik Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçta 240 metre enerji nakil kablosu, inşaat eldiveni, 5 kilogram eritilmiş bakır kablo, demir merdiven, demir kesme makası ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü B.T'nin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kayseri'de kablo ve konteyner çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı Kayseri'de kablo ve konteyner çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı Jandarmadan kablo hırsızına suçüstü Jandarmadan kablo hırsızına suçüstü

Hisarcık, Kayseri, Develi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de kablo hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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