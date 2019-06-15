Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonu
2 saat önce
Kayseri'de 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:41 Kaynak: AA
'de 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kent merkezinde 2 akaryakıt istasyonunda akaryakıt kaçakçılığı yapıldığını tespit etti.
Operasyon başlatan ekipler 2 akaryakıt istasyonunda yaptığı aramada faturasız olduğu tespit edilen 2 bin litre otogaz ve bin 500 litre mazota el koydu.
Enerji Piyasası Denetleme Kurumu ekiplerinin de katıldığı operasyonda kaçak akaryakıt sattıkları tespit edilen istasyonlara yüklü miktarlarda idari cezalar uygulandığı bildirildi.
CHPli vekilden Numan Kurtulmuş'a: Susun, yoksa açıklarım
Şile'de denize giren 3 arkadaştan 2'si boğularak can verdi
Tatilciler seçim için İstanbul'a akın edecek
Son iki anketin sonucu açıklandı! Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı önde?