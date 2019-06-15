Son Dakika Haberleri: Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonu
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Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonu

2 saat önce

Kayseri'de 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonu, System.String[]
Kayseri'de 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kent merkezinde 2 akaryakıt istasyonunda akaryakıt kaçakçılığı yapıldığını tespit etti.
Operasyon başlatan ekipler 2 akaryakıt istasyonunda yaptığı aramada faturasız olduğu tespit edilen 2 bin litre otogaz ve bin 500 litre mazota el koydu.
Enerji Piyasası Denetleme Kurumu ekiplerinin de katıldığı operasyonda kaçak akaryakıt sattıkları tespit edilen istasyonlara yüklü miktarlarda idari cezalar uygulandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:41 Kaynak: AA
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