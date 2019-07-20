Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonu
36 dakika önce
Kayseri'de 540 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:12 Kaynak: AA
'de 540 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, kaçak akaryakıt ticareti yaptığı bilgisine ulaştıkları bir iş yerini takibe aldı.
İş yerine düzenlenen operasyonda, 540 litre karışımlı akaryakıt, dolum kazanı ve bu kazana bağlı pompa ele geçirildi.
Operasyonda E.Ş, R.B. ve M.E.T. gözaltına alındı.
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