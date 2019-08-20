Son Dakika Haberleri: Kayseri'de kaçak akaryakıt ve makaron operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kayseri'de kaçak akaryakıt ve makaron operasyonu

50 dakika önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bin 758 litre kaçak akaryakıt ile 9 bin 450 karton makaron sigara ele geçirildi.

Kayseri'de kaçak akaryakıt ve makaron operasyonu, System.String[]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bin 758 litre kaçak akaryakıt ile 9 bin 450 karton makaron sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara Karayolu üzerinde yapılan çalışmalarda gelen ihbar üzerine Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden kent merkezine seyir halinde olan 42 ES 189, 42 NB 810 ve 42 YZ 668 plakalı araçlar durduruldu. Araçların yakıt deposunda marker ölçümü yapan ekipler 42 YZ 668 aracın yakıtı geçerli diğer ikisin geçersiz sonuç vermesi üzerine araç sürücüleri M.A.T. ve M.T. hakkında 5607 SKM'den işlem yaptı. Her iki araçtan ise bin 758 litre yakıta el konuldu.

Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri - Erciyes yolu uygulama noktasında bir minibüste arama yapıldı. Aramalarda araç içerisinde bandrol bulunmayan, faturasız 9 bin 450 karton makaron ele geçirildi. Olayla ilgili minibüste bulunan C.Ç. ile B.T. işlem yapılarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ
Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayseri'de Kamu-Sen üyeleri, hükümetin yeni zam teklifini protesto etti
Emniyet Genel Müdürlüğünden çarşı ve mahalle bekçileri için kamu spotu Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 12:28:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de kaçak akaryakıt ve makaron operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]