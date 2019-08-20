Kayseri'de kaçak akaryakıt ve makaron operasyonu
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bin 758 litre kaçak akaryakıt ile 9 bin 450 karton makaron sigara ele geçirildi.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:38 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda bin 758 litre kaçak akaryakıt ile 9 bin 450 karton makaron sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kayseri - Ankara
Karayolu üzerinde yapılan çalışmalarda gelen ihbar üzerine Yozgat
'ın Boğazlıyan
ilçesinden kent merkezine seyir halinde olan 42 ES 189, 42 NB 810 ve 42 YZ 668 plakalı araçlar durduruldu. Araçların yakıt deposunda marker ölçümü yapan ekipler 42 YZ 668 aracın yakıtı geçerli diğer ikisin geçersiz sonuç vermesi üzerine araç sürücüleri M.A.T. ve M.T. hakkında 5607 SKM'den işlem yaptı. Her iki araçtan ise bin 758 litre yakıta el konuldu.
Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri - Erciyes
yolu uygulama noktasında bir minibüste arama yapıldı. Aramalarda araç içerisinde bandrol bulunmayan, faturasız 9 bin 450 karton makaron ele geçirildi. Olayla ilgili minibüste bulunan C.Ç. ile B.T. işlem yapılarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ
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