Kayseri'de kaçak avcılara 15 bin lira ceza - Son Dakika
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Kayseri'de kaçak avcılara 15 bin lira ceza

24.03.2022 15:57
Kayseri'de kaçak avcılara 15 bin lira ceza

Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı sulak alanında avlanırken suçüstü yakalanan 3 kişiye 15 bin lira ceza verildi.

Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı sulak alanında avlanırken suçüstü yakalanan 3 kişiye 15 bin lira ceza verildi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yasa dışı av ihbarı üzerine Hürmetçi Sazlığı sulak alanında çalışma yaptı.

Ekipler, av sezonu kapalı olmasına rağmen avlanan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kaçak avlanan 3 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 5'er bin lira ceza kesildi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, 112 Acil Çağrı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de kaçak avcılara 15 bin lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de kaçak avcılara 15 bin lira ceza - Son Dakika
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