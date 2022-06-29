Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hürmetçi Sazlığı sulak alanında kurdukları örme tuzaklar ve canlı mührelerle şahin avlamaya çalışan yabancı uyruklu 2 kişi, suçüstü yakalandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kaçak avlanan 2 kişiye 50 bin 500 lira ceza verildi - Son Dakika

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