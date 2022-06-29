Kaçak avlanan 2 kişiye 50 bin 500 lira ceza verildi - Son Dakika
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Kaçak avlanan 2 kişiye 50 bin 500 lira ceza verildi

29.06.2022 10:35

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, şahin avlamaya çalışırken suçüstü yakalanan yabancı uyruklu 2 kişiye 50 bin 500 lira ceza uygulandı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, şahin avlamaya çalışırken suçüstü yakalanan yabancı uyruklu 2 kişiye 50 bin 500 lira ceza uygulandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hürmetçi Sazlığı sulak alanında kurdukları örme tuzaklar ve canlı mührelerle şahin avlamaya çalışan yabancı uyruklu 2 kişi, suçüstü yakalandı.

Ekipler, 4 şahin başlığı, 15 örme tuzağı, tel kafes, mühre olarak kullanılan 4 canlı güvercin, tarla faresi, kerkenez ve 2 ölü serçe ele geçirdi.

Av esnasında kullanılan motosiklete de el konuldu.

Kaçak avlanan 2 kişiye 50 bin 500 lira para cezası uygulandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçak avlanan 2 kişiye 50 bin 500 lira ceza verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kaçak avlanan 2 kişiye 50 bin 500 lira ceza verildi - Son Dakika
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