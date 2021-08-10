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Yasa dışı avlanan 2 kişiye, 66 bin 500 lira ceza - Son Dakika

Yasa dışı avlanan 2 kişiye, 66 bin 500 lira ceza

10.08.2021 14:21
Yasa dışı avlanan 2 kişiye, 66 bin 500 lira ceza, System.String[]

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde yasa dışı avlanan Suriye uyruklu 2 kişiye, 66 bin 500 TL para cezası uygulandı.

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde yasa dışı avlanan Suriye uyruklu 2 kişiye, 66 bin 500 TL para cezası uygulandı.

Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı avlanan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kazancık Mahallesi'nde çalışma yapan ekipler, yasa dışı avlanan Suriye uyruklu 2 kişiyi yakaladı. Jandarmanın ihbarı üzerine bölgeye Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, şüphelilerin otomobilinde 10 canlı güvercin, 3 canlı şahin, 3 şahin başlığı, 30 güvercin tuzağı ve 1 ip örgü tuzağı ele geçirdi. Güvercin ve şahinler yapılan sağlık kontrollerinden ardından doğaya bırakılırken, 2 şüpheliye 66 bin 500 TL para cezası uygulandı.


Yasa dışı avlanan 2 kişiye, 66 bin 500 lira ceza
Yasa dışı avlanan 2 kişiye, 66 bin 500 lira ceza
Yasa dışı avlanan 2 kişiye, 66 bin 500 lira ceza
Yasa dışı avlanan 2 kişiye, 66 bin 500 lira ceza

Para Cezası, Pınarbaşı, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yasa dışı avlanan 2 kişiye, 66 bin 500 lira ceza - Son Dakika


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