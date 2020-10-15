Kayseri'de kaçak avlanan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yasak olmasına rağmen tavşan avlayan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle müdürlük personelinin gece denetiminde, Kevenağıl Mahallesi'nde kaçak avlandıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Operasyonda, avlanmış tavşan ile avda kullanıldığı değerlendirilen projektöre el konuldu.

Kaçak avcılar hakkında idari işlem başlatıldı.