Kayseri'de kaçak avlanan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yasak olmasına rağmen tavşan avlayan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle müdürlük personelinin gece denetiminde, Kevenağıl Mahallesi'nde kaçak avlandıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.
Operasyonda, avlanmış tavşan ile avda kullanıldığı değerlendirilen projektöre el konuldu.
Kaçak avcılar hakkında idari işlem başlatıldı.
- Kaynak: AA
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