Kayseri'de kaçak avlanan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de yasa dışı yollarla avcılık yaptığı tespit edilen 3 kişiye ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Pınarbaşı ve Kocasinan ilçelerinde yapılan denetimler sırasında, saka kuşu avlayan, belgesiz ve yasa dışı yollarla avcılık yapan 3 kişiye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten cezai işlem yapıldı.
Av esnasında kullanılan 1 kafes ve örme ağ ile takoz bulundurmayan kişinin tüfeğine el konuldu.
Canlı olarak ele geçirilen saka kuşu ise doğaya salıverildi.
Kaynak: AA
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