Kayseri'de kaçak avlanan 4 kişiye para cezası - Son Dakika

Kayseri'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlanan 4 kişiye 3 bin 788 lira ceza verdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yeşilhisar ilçesi Soğanlı genel avlağında denetim yapan ekipler, 4 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.

Ruhsatsız tüfekle avlandıkları belirlenen 4 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 3 bin 788 lira ceza yazıldı.

Ayrıca bir ihbarı değerlendiren ekipler, Pınarbaşı ilçesi Kaynar genel avlağında su kuşu avlamak için hazırlanmış 2 metre uzunluğunda ve 120 santimetre genişliğinde yasa dışı inşa edilmiş avcı kulübesini imha etti.

Açıklamada, yaban hayatının korunması için gelen tüm kaçak av ihbarlarının değerlendirildiği ve yaban hayatının korunması çalışmalarının hassasiyetle devam ettiği aktarıldı.