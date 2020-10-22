Kayseri'de kaçak avlanan 5 kişiye 19 bin 635 lira ceza - Son Dakika

KAYSERİ'de, kaçak olarak avlandığı tespit edilen 5 kişiye toplam 19 bin 635 TL ceza kesildi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak avcılara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Obruk genel avlağı, Tomarza ilçesi Çokça genel avlağı ve Develi ilçesi Havadan genel avlağında, kaçak olarak avlanan 5 kişiye toplam 19 bin 635 TL cezası kesildi. Yasa dışı olarak avlanan kişilerin av esnasında kullandıkları canlı 6 kınalı keklik, 2 ölü keklik, 6 ahşap kafes, 3 kıl tuzak ve 2 tüfeğe el konuldu. Canlı olarak ele geçirilen kınalı keklikler, veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirilerek, yeniden doğaya bırakıldı.