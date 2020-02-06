Kayseri'de kaçak avlanan 7 avcıya 25 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de kaçak avlanan 7 avcıya 25 bin lira ceza - Son Dakika

Kayseri'de kaçak avlanan 7 avcıya 25 bin lira ceza

6 saat önce

KAYSERİ'nin Develi ve Yahyalı ilçesinde kaçak avlanan 7 kişiye toplam 25 bin 189 TL idari para cezası uygulandı.

Kayseri'de kaçak avlanan 7 avcıya 25 bin lira ceza, System.String[]

KAYSERİ'nin Develi ve Yahyalı ilçesinde kaçak avlanan 7 kişiye toplam 25 bin 189 TL idari para cezası uygulandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Sultan Sazlığı Şefliği ekipleri, kaçak avlanan kişilere yönelik denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda, Develi ve Yahyalı ilçelerinde kaçak avlanan 7 kişi suçüstü yakalandı. 7 avcıya toplam 25 bin 189 TL idari para cezası kesildi. Avcıların 8 adet tüfeğine de el konuldu.


Kayseri, Yahyalı, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:50 Kaynak: DHA
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