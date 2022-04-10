Kayseri'de kaçak avlandığı belirtilen 2,5 ton balık yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de yapılan uygulamalarda kaçak avlandığı belirtilen 2,5 ton balık ele geçirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında, bir araçta menşei belgesi olmadan nakli yapılan 500 kilogram sazan ve sudak balığına el konuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, son yakalananla birlikte yasağın başladığı 1 Nisan'dan itibaren 2,5 ton balık ele geçirildiğini belirterek, "1 Temmuz 2022'ye kadar devam edecek av yasağı boyunca baraj, göl, gölet ve ırmak gibi iç su kaynaklarında, nakil güzergahı üzerinde, satış ve toplu tüketim yerinde denetimlerimize yer yer Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleriyle devam edeceğiz." ifadesini kullandı.