Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Kayseri'de Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

9 dakika önce

Kayseri'de düzenlenen kaçak cep telefonu operasyonunda 10'u Suriye uyruklu 11 zanlı yakalandı.

Kayseri'de Kaçak Cep Telefonu Operasyonu, System.String[]
Kayseri'de düzenlenen kaçak cep telefonu operasyonunda 10'u Suriye uyruklu 11 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından getirilen gümrük kaçağı cep telefonlarını piyasaya sürdükleri tespit edilenlerin yakalanması için 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, S.K. ile Suriye uyruklu H.A, M.M, A.G, M.Ç, A.A, M.A, A.M, A.E, M.H. ve A.K. gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 75 cep telefonu, cep telefonlarının IMEI kodunu kopyalayan cihaz, dizüstü bilgisayar, hard disk ile 15 kilogram kaçak nargile tütünü ve cinsel içerikli 19 şişe şurup ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:59 Kaynak: AA

Suriye, Kayseri, Güncel
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