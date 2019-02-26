Kayseri'de Kaçak Cep Telefonu Operasyonu
1 saat önce
Kayseri'de düzenlenen operasyonda kayıt dışı 27 cep telefonu ele geçirildi.
Kayseri'de düzenlenen operasyonda kayıt dışı 27 cep telefonu ele geçirildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, telefon kaçakçılığı ve imei klonlamayı önlemeye yönelik 2 iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda iş yerlerindeki gizli bölmelere saklanan ve ülkeye kaçak yollarla getirildiği değerlendirilen 27 cep telefonu ile imei kopyalanmasında kullanılan bilgisiyar ele geçirildi.
İş yerlerinde suç üstü yakalanan ve gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:52 Kaynak: AA
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