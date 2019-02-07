Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Kayseri'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

1 saat önce

İl Emniyet Müdürlüğü Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda kaçak elektronik sigara, sigara likiti ve elektronik aparat ele geçirildi.

Kayseri'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu, System.String[]
İl Emniyet Müdürlüğü Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda kaçak elektronik sigara, sigara likiti ve elektronik aparat ele geçirildi.

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Ö.İ.'nin, Kayseri'ye gümrük kaçağı elektronik sigara ve likiti getireceği bilgisine alınması üzerine gerekli takip ve çalışmalar yapıldı. Şüpheli şahsın işyerine yapılan operasyonda 10 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 122 adet kaçak sigara likiti ve 20 parça elektronik aparat ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak adli işlemler devam ediyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:23 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
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