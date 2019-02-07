Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 4 Kişi Adliyede

Kayseri'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 4 Kişi Adliyede

1 saat önce

KAYSERİ'de, gümrük kaçağı elektronik sigara ve likidinin satışını yaptığı iddiasıyla 4 kişi, gözaltına alındı.

Kayseri'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 4 Kişi Adliyede, System.String[]
KAYSERİ'de, gümrük kaçağı elektronik sigara ve likidinin satışını yaptığı iddiasıyla 4 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.İ.'nin kente gümrük kaçağı elektronik sigara ile likidini getireceği bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 10 elektronik sigara ve 122 likidi ile 20 parça elektronik aparat ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:40 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivil Polisi Av Tüfeği ile Vuran Zanlının Savunması Pes Dedirtti: Sevgilimin Kocası Sandım Son Dakika! AİHM, Çukur Eylemleri İddialarını Kabul Etmedi

Unutulan İkramiyeler 5 Yılda 243 Milyon Lirayı Aştı Almanya'dan ABD'yi Kızdıran Adım: Türkiye'ye Değil Bize Gönderecektiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 14:34:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 4 Kişi Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]