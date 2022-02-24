Son dakika haberleri: Kayseri'de kaçak içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kayseri'de kaçak içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı

24.02.2022 21:46

Son dakika haberlerine göre Kayseri'de 350 litre el yapımı sahte alkol, 5 şişe sahte viski, 5 şişe sahte votka ve 5 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de 350 litre el yapımı sahte alkol, 5 şişe sahte viski, 5 şişe sahte votka ve 5 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üreten şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Kocasinan ilçesinde M.Y'ye ait bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 350 litre el yapımı sahte alkol, 5 şişe sahte viski, 5 şişe sahte votka ve 5 litre etil alkol ele geçirdi.

Operasyonda M.Y. gözaltına alındı.

Son dakika haberleri: Kayseri'de kaçak içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Son dakika haberleri: Kayseri'de kaçak içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Son dakika haberleri: Kayseri'de kaçak içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Alkol, Viski, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kayseri'de kaçak içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Kayseri'de kaçak içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı - Son Dakika
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