Son dakika haberleri: Kayseri'de kaçak içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de 350 litre el yapımı sahte alkol, 5 şişe sahte viski, 5 şişe sahte votka ve 5 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üreten şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında Kocasinan ilçesinde M.Y'ye ait bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 350 litre el yapımı sahte alkol, 5 şişe sahte viski, 5 şişe sahte votka ve 5 litre etil alkol ele geçirdi.
Operasyonda M.Y. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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