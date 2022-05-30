Kayseri'de kaçak içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de kaçak içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı

30.05.2022 12:30
Kayseri'de kaçak içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de 900 şişe kaçak içki, 70 litre etil alkol, 150 sahte bandrol ile alkol yapımında kullanılan çeşitli eşyalar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de 900 şişe kaçak içki, 70 litre etil alkol, 150 sahte bandrol ile alkol yapımında kullanılan çeşitli eşyalar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından Kayseri'ye kaçak yollarla alkol getirildiği ve sahte alkol yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı.

Ekipler, bu kapsamda Talas ve Melikgazi ilçelerinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 900 şişe kaçak içki, 70 litre etil alkol ve 150 sahte bandrol ile alkol yapımında kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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