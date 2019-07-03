Kayseri'de kaçak ilaç operasyonu
1 saat önce
Kayseri'de bir evde kaçak ilaç sattığı ve olumsuz koşullarda sağlık hizmeti verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:20 Kaynak: AA
'de bir evde kaçak ilaç sattığı ve olumsuz koşullarda sağlık hizmeti verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, kentte Suriye
uyruklu kişilerce kaçak ilaç satıldığı ve izinsiz sağlık hizmeti sunulduğu bilgisi üzerine Argıncık Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Yurt dışından kaçak getirdiği ilaçları Suriyelilere sattığı ve olumsuz koşullarda sağlık hizmeti sunduğu öne sürülen Suriye uyruklu A.E.S, gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada ele geçirilen 7 bin 757 kutu ilaç da İl Sağlık Müdürlüğü
ekiplerine teslim edildi.
Balık derisi hastası Kayra'nın yardım çığlığı: Para değil krem istiyorum
10 bin dolara böbrek! Ameliyat masasında yakalandılar
Kayseri Şeker'den işçilere iki yıl için yüzde 42 zam
Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da eş zamanlı patlama: 2 ölü, 28 yaralı