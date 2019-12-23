Kayseri'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

6 saat önce

Kayseri'de kaçak kazı yapan 4 zanlı jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kayseri'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı, System.String[]

Kayseri'de kaçak kazı yapan 4 zanlı jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında Tomarza ilçesi Melikviran Mahallesi'ndeki bir metruk eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada dedektör, manivela, ip merdiven, seyyar elektrik kablosu ve gaz maskesi ile kazıda kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Operasyonda kaçak kazı yapan evin sahibi M.A. ile F.P, AC. ve F.P. suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Muhtar, evini içki imalathanesine çevirdi, 500 litre içki ele geçirildi
Engelli vatandaşın askerlik hayali temsili askerlik ile gerçek oldu Ordu'da 500 yıllık tarihi haç ele geçirildi İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü

Son Dakika Haberleri
21:05 FLAŞ - Son Dakika
21:05 Kocaeli kamyonun yolunu kesip sürücüyü darbetti - Son Dakika
21:04 Rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan tahta plaka, yürüyen kişiye çarptı - Son Dakika
21:04 Beypazarı'nda trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
21:02 Karabük'te merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
20:47 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Son Dakika
20:12 Son dakika: Türkiye, ABD ve Rusya ile peş peşe kritik Libya görüşmeleri yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 21:08:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]