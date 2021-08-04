Kayseri'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kazı alanında dürbün, el dedektörü, dedektöre ait arama başlığı, balyoz ve kürek gibi malzemeler ele geçirildi.

Jandarma, Ö.T, H.M.K, İ.P. ve Y.A'yı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kaçak kazı yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalarda Obruk Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Kayseri 'nin merkez Kocasinan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, yangının devam ettiği Muğla'nın Ören ve Milas ilçelerine çıkarma gemisi sevk etti