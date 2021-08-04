Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kaçak kazı yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalarda Obruk Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Jandarma, Ö.T, H.M.K, İ.P. ve Y.A'yı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazı alanında dürbün, el dedektörü, dedektöre ait arama başlığı, balyoz ve kürek gibi malzemeler ele geçirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika