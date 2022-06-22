Kayseri'de kaçak keklik avlayan kişiye 7 bin 500 lira ceza kesildi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kaçak keklik avlayan kişiye 7 bin 500 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacılar ilçesi Sakarçiftliği Genel Avlağı'nda yaptığı kontrollerde, bir kişinin kaçak keklik avladığını tespit etti.

Kaçak avcıya 4 bin 700 lira idari, 2 bin 800 lira da tazminat olmak üzere 7 bin 500 lira ceza kesildi.

Avcının yanında bulunan 5 keklik tuzağı, 2 kafes ve 2 kekliğe ekiplerce el konuldu.