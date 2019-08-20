Son Dakika Haberleri: Kayseri'de kaçak makaron sigara operasyonu
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Kayseri'de kaçak makaron sigara operasyonu

39 dakika önce

Kayseri'de kaçak makaron sigara operasyonuKAYSERİ'de polisin durdurduğu minibüste bandrolsüz ve faturasız 9 bin 450 karton makaron sigara ele geçirildi.

Kayseri'de kaçak makaron sigara operasyonu
KAYSERİ'de polisin durdurduğu minibüste bandrolsüz ve faturasız 9 bin 450 karton makaron sigara ele geçirildi.
Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri- Erciyes uygulama noktasında Cengiz Ç. yönetimindeki 55 APH 36 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada, bandrolsüz ve faturasız 9 bin 450 karton makaron sigara ele geçirildi. Sürücü Cengiz Ç. ile yanında bulunan Bengin T. gözaltına alındı.
Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:13 Kaynak: DHA
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