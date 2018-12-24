Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kayseri'de Kaçak Sigara Ele Geçirildi

30 dakika önce

Kayseri'de 5 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kayseri'de Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Kayseri'de 5 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K. ve A.S'nin gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı yönünde istihbarat elde etti.

İstihbarat üzerine zanlıların ev ve iş yerine yapılan operasyonda 5 bin 700 paket kaçak bulundu.

Zanlılar gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:32 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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