Kayseri'de kaçak sigara operasyonu
2 saat önce
Kayseri'de 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:06 Kaynak: AA
Kayseri'de 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.Z, S.S, E.M. ve S.M.'nin gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı yönünde istihbarat elde etti.
Polis uygulaması noktasında yapılan operasyonda, 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ali Koç: Allah devletimize ve askerimize güç kuvvet versin Belediye Başkanı Hamza Şayir, Türkiye'ye "Zalim" diyen meclis üyesini yerin dibine soktu MSB, Kamışlı ve Derik'te sivil halkın hedef alındığı haberlerini yalanladı Kayseri belediye binasına pompalı tüfekle ateş açtı