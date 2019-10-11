Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

Kayseri'de 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.Z, S.S, E.M. ve S.M.'nin gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı yönünde istihbarat elde etti.

Polis uygulaması noktasında yapılan operasyonda, 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.