Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Kaçak Telefon Operasyonu

Kayseri'de Kaçak Telefon Operasyonu

1 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı cep telefonu getirip klonlayarak halka arz eden 2 kişi yakalanırken, 21 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi.

Kayseri'de Kaçak Telefon Operasyonu, System.String[]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı cep telefonu getirip klonlayarak halka arz eden 2 kişi yakalanırken, 21 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezine gümrük kaçağı cep telefonu getirip klonlayarak halka arz eden M.A.K. ve M.Y.'yi takibe aldı. Şüpheli şahısların şehir merkezinde bulunan işyerlerine yapılan operasyonda 21 adet gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemler için emniyete götürülürken, kaçak ve klonlanmış cep telefonları ile ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:54 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Marketlerden Sonra Eczanelerde de Poşetler Parayla Satılmaya Başlandı Silahlı Kavganın Ortasında Kalan Özlem Yıldız, Yaşadığı Korku Dolu Anları Anlattı

Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır 6 Yaşındaki Oğlunu Ödevini Yapamadığı İçin Hastanelik Eden Cani Baba Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:21:24. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Kaçak Telefon Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]