Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Kaçak Telefon Operasyonu

Kayseri'de Kaçak Telefon Operasyonu

56 dakika önce

Kayseri'de iş yerlerine düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 21 cep telefonu ele geçirildi.

Kayseri'de Kaçak Telefon Operasyonu, System.String[]
Kayseri'de iş yerlerine düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 21 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bazı iş yerlerinde kaçak cep telefonu satıldığı ihbarı üzerine iş yerlerine düzenledikleri operasyonda, klonlanarak satışa hazır hale getirilmiş gümrük kaçağı 21 cep telefonu buldu.

Gözaltına alınan M.A.K ve M.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:40 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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