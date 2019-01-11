Kayseri'de Kaçak Telefon Operasyonu
1 saat önce
Kayseri'de iş yerlerine düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 13 cep telefonu ele geçirildi.
Kayseri
'de iş yerlerine düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 13 cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, kent merkezinde bir iş yerinde kaçak cep telefonu satıldığı ihbarı üzerine iş yerine düzenledikleri operasyonda, klonlanarak satışa hazır hale getirilmiş gümrük kaçağı 13 cep telefonu buldu.
Gözaltına alınan E.N. ile M.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:24 Kaynak: AA
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