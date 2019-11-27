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Kayseri'de kaçak tütün operasyonu

6 saat önce

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, 10 bin kaçak tütün mamulü malzemesi, 400 kilogram nargile kömürü ve 300 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kayseri'de kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, 10 bin kaçak tütün mamulü malzemesi, 400 kilogram nargile kömürü ve 300 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde, tütün mamulü kaçakçılığı ile mücadele ve yasa dışı ürünlerin halka ulaşabilirliğinin azaltılması amacıyla çalışma başlattı.

Bir depoya düzenlenen operasyonda, 10 bin kaçak tütün mamulü malzemesi, 400 kilogram nargile kömürü ve 300 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken, depo sahibine de 13 bin lira idari para cezası uygulandı.

Polis, kaçak malların sahibi olduğu tespit edilen C.T'yi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:00 Kaynak: AA
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