Kayseri'de kaçakçılık operasyonları

Kayseri'de yapılan iki ayrı operasyonda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri içerisinde gümrük kaçağı sigara olduğu tespit edilen bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan arama 2 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara gele geçirildi.

Araçta bulunan M.Z, S.S, E.M. ve S.M. ise gözaltına alındı.

Ekiplerin tütün mamülü kaçakçılığı ile mücadelenin etkinliğinin artırılması ve yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla bir eve düzenlediği operasyonda ise 100 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Evde bulanan N.E. gözaltına alındı.