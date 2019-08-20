Kayseri'de kaçakçılık operasyonu
13 dakika önce
Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 850 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:04 Kaynak: AA
'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 850 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, Kayseri- Erciyes
yolu uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Minibüste yapılan aramada, 1 milyon 850 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Araçta bulunan C.Ç. ve B.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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