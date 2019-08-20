Son Dakika Haberleri: Kayseri'de kaçakçılık operasyonu
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Kayseri'de kaçakçılık operasyonu

28 dakika önce

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 850 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 850 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri- Erciyes yolu uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Minibüste yapılan aramada, 1 milyon 850 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Araçta bulunan C.Ç. ve B.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Emniyet Müdürlüğü, Erciyes, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:21 Kaynak: AA
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