Kayseri'de kaçakçılık operasyonu
14 dakika önce
Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:08 Kaynak: AA
Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak kozmetik ürünleri ve elektronik malzeme sattıkları iddia edilen 4 şüpheliyi kent merkezinde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu kapsamda son bir haftada yapılan operasyonlarda 5 bin kaçak kozmetik ürün ile elektronik malzeme ele geçirildi.
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