Kayseri'de kaçakçılık operasyonu

Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak kozmetik ürünleri ve elektronik malzeme sattıkları iddia edilen 4 şüpheliyi kent merkezinde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu kapsamda son bir haftada yapılan operasyonlarda 5 bin kaçak kozmetik ürün ile elektronik malzeme ele geçirildi.