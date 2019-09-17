Son Dakika Haberleri: Kayseri'de kaçakçılık operasyonu
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Kayseri'de kaçakçılık operasyonu

14 dakika önce

Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak kozmetik ürünleri ve elektronik malzeme sattıkları iddia edilen 4 şüpheliyi kent merkezinde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu kapsamda son bir haftada yapılan operasyonlarda 5 bin kaçak kozmetik ürün ile elektronik malzeme ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:08 Kaynak: AA
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