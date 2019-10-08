Kayseri'de kaçakçılık operasyonu
1 saat önce
Kayseri'de 4 bin 500 kaçak kozmetik ürünü ve elektronik eşya ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:52 Kaynak: AA
Kayseri'de 4 bin 500 kaçak kozmetik ürünü ve elektronik eşya ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerle mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Ekiplerin 3 adrese düzenlediği operasyonda, 4 bin 500 kaçak kozmetik ürünü ve elektronik eşya bulundu.
Şüpheliler F.S, M.S. ve İ.S, gözaltına alındı.
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