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Kayseri'de kaçakçılık operasyonu

1 saat önce

Kayseri'de 4 bin 500 kaçak kozmetik ürünü ve elektronik eşya ele geçirildi.

Kayseri'de kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Kayseri'de 4 bin 500 kaçak kozmetik ürünü ve elektronik eşya ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerle mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekiplerin 3 adrese düzenlediği operasyonda, 4 bin 500 kaçak kozmetik ürünü ve elektronik eşya bulundu.

Şüpheliler F.S, M.S. ve İ.S, gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:52 Kaynak: AA
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