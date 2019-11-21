Kayseri'de kaçakçılık operasyonu
6 saat önce
Kayseri'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 30 cep telefonu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:38 Kaynak: AA
Kayseri'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 30 cep telefonu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yaptığı belirlenen ve fiziki takibe alınan A.H'nin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, gümrük kaçağı 30 cep telefonu bulundu.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor WhatsApp, Windows Mobile işletim sistemli akıllı telefonlardan kaldırılıyor Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı EGM bekçilerle ilgili kimlik sorma tartışmalarına noktayı koydu: Kimlik sorma yetkileri vardır