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Kayseri'de kaçakçılık operasyonu

6 saat önce

Kayseri'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 30 cep telefonu ele geçirildi.

Kayseri'de kaçakçılık operasyonu, System.String[]

Kayseri'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 30 cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yaptığı belirlenen ve fiziki takibe alınan A.H'nin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, gümrük kaçağı 30 cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:38 Kaynak: AA
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