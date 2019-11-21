Kayseri'de kaçakçılık operasyonu

Kayseri'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 30 cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yaptığı belirlenen ve fiziki takibe alınan A.H'nin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, gümrük kaçağı 30 cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.