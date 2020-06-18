Kayseri'de kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir adrese düzenlenen operasyonda 111 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili V.S. gözaltına alındı.

Öte yandan, depo olarak kullanılan başka bir adrese düzenlenen operasyonda ise 2 kamyonete yüklenmiş kaçak kozmetik ürünleri bulundu. Polis, operasyonda bir şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.