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Kayseri'de kaçırıldı, Adana'da kurtarıldı

36 dakika önce

Kayseri'de kaçırılarak ailesinden 70 bin lira istenen kişi, Adana'da polis ekiplerince kurtarıldı.

Kayseri'de kaçırıldı, Adana'da kurtarıldı, System.String[]

Kayseri'de kaçırılarak ailesinden 70 bin lira istenen kişi, Adana'da polis ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri'de yaşayan Emre Baykara ve arkadaşı Alaattin Edis, 90 bin liraya iki otomobilin satışı için Adana'da yaşayan S.B. (29) ve M.K. (31) ile anlaştı.

Kayseri'ye giderek Alaattin Edis'e 50 bin lira veren S.B. ve M.K, noterin kapalı olması nedeniyle otomobilin satış belgesini alamadan Adana'ya döndü.

Parayı alan Edis'e ulaşamayan S.B. ve M.K, arkadaşları H.G. (33) ve D.K. (27) ile Baykara'yı zorla kendi otomobiline bindirerek, Adana'ya getirdi.

Burada bir kulübede Baykara'yı darbederek, verdikleri parayı getirmesini isteyen 4 şüpheli, daha sonra babası Ömer Baykara'yı (54) cep telefonuyla aradı.

Emre Baykara'yı serbest bırakmak için saat 16.00'ya kadar Adana'ya 70 bin lira getirmesini isteyen şüpheliler, aksi halde oğlunu öldüreceklerini söyledi.

Şüphelilerin babasıyla konuşturduğu Emre Baykara da parayı getirmesini, yoksa zanlıların kendisini öldüreceğini belirterek, yardım istedi.

Baba Ömer Baykara'nın başvurduğu Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin Adana'da olduğunu belirledi.

Durumun bildirilmesi üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, şüphelilerin kullandığı otomobili saat 15.00 civarında Karataş Bulvarı'nda durdurdu. Araçta bulunan S.B, M.K, H.G. ve D.K. gözaltına alındı, vücudunda darp izleri bulunan Emre Baykara kurtarıldı.

Emniyetteki ifadesinde Emre Baykara'nın kendi isteğiyle Adana'ya geldiğini iddia eden şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kayseri, Adana, Polis, Edis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:14 Kaynak: AA
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