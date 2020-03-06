Kayseri'de kadın ATT'lere ileri sürüş tekniği eğitimi - Son Dakika

KAYSERİ'de, kadın acil tıp teknisyenlerine (ATT) ambulansla ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi.

112 Acil Servis ambulansında çalışan 12 kadın ATT'ye, İl Sağlık Müdürlüğü 'nün uzman sürücü eğitmenleri tarafından ileri sürüş teknikleri eğitimi verildi. Kadir Has Stadyumu çevresindeki özel sürüş alanında yapılan eğitimde ATT'ler, direksiyona geçerek parkurda ileri sürüş tekniklerini öğrendi.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Figen Gürbeden, şoför olmasına rağmen ambulanslarda en az 2 kişinin araç kullanmayı bilmesi gerektiğini söyledi. Gürbeden, 112 Acil Servis çalışanlarının yaklaşık yüzde 50'sinin kadın olduğunu belirterek, "Biz ekiplerimizde 3 kişi ile çalışıyoruz. 3'ünün de sağlık personeli olması, özellikle vakalarda hep birlikte müdahale etmeleri bizim için çok önemli. Öyle olduğu için ATT ve paramedik arkadaşlarımız bugün sürüş teknik eğitimi aldılar" dedi.

Eğitimlerin devam edeceğini kaydeden Gürbeden, "Bu yıl inşallah kadınların yaklaşık yüzde 60'ına acil ambulans sürüş teknikleri eğitimlerini aldırarak, onların Kayseri'de çalışmasını hedefliyoruz" diye konuştu.