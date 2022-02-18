Kayseri'de Kadın Kooperatifleri İstişare Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Kayseri'de bulunan kadın kooperatifleri, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulunca düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü, Kayseri Ticaret Odasında düzenlenen toplantıda, kadın kooperatiflerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesiyle ilgili bir çalışmanın ilk adımını attıklarını söyledi.

İlgü, temel yaklaşımlarının üretim dünyasının dışında kalan ve becerileri ile yepyeni kazanç yolları açabilecek olan kadınlara öncü olmak ve ülke ekonomisine yeni faydalar sağlamak olduğunu dile getirdi.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay da kadın kooperatiflerini desteklerini, Türkiye'nin zengin olmasının yolunun kadın girişimcilerin sayısının artmasından geçtiğini vurguladı.

Programda, konuşmaların ardından kooperatiflerin kuruluş, işleyiş ve devlet destekleri ile ilgili bilgilendirme sunumları yapıldı.

Etkinlikte, kadın kooperatifleri stant açıp ürünlerini de sergiledi.