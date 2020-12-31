Kayseri'de kadın meclisi, kadın cinayetlerine 'dur' dedi - Son Dakika

Kayseri'de kadın meclisi, kadın cinayetlerine 'dur' dedi

31.12.2020 15:04
Kayseri'de kadın meclisi, kadın cinayetlerine 'dur' dedi, System.String[]

Kayseri'de Kadın Meclisi, 'kadın cinayetlerini durduracağız' sloganı ile kadın cinayetlerine 'dur' dedi.

Kayseri'de Kadın Meclisi, 'kadın cinayetlerini durduracağız' sloganı ile kadın cinayetlerine 'dur' dedi.

Ülke genelinde son dönemde artan kadına şiddet ve kadın cinayetlerine kadın meclisi sessiz kalmadı. Kadın Meclisi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan açıklamada, ""Aylin, Betül, Vesile ve Selda için sessiz kalmıyoruz. Aylin Sözer geçtiğimiz gün vahşice öldürüldü. Fail delilleri yok etmek için bir kadın cinayetinin üzerini örtmek için yaktığını söyledi. Selda Taş eşi tarafından öldürüldü. Gaziantep'te Vesile Dönmez oğlu tarafından öldürüldü. 2 gün önce İzmir'de 49 yaşındaki Betül Tuğluk oğlu tarafından öldürüldü. Sadece 1 günde 4 kadın hayatını kaybetti. Kasım ayının sonuna kadar 277 kadın öldürüldü, 162 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. 2020 yılı sonlanmadan 439 kadın hayatını kaybetti. Hepsi anıları olan ve gelecekleri için plan yapan kadınlardı. Aylin'in öğrencileri olan görüntülerini hep birlikte izledik. Aylin bir televizyon kanalında şiddeti önlemek mümkün diyordu. Evet kadın cinayetlerini önlemek mümkün. Hayatını kaybeden arkadaşlarımızın arkasından öfkemiz büyük ama biz sadece öfke duymuyoruz. Kadın cinayetlerini durdurmak için mücadele ediyoruz. Kadınlar her gün vahşi bir şekilde öldürülüyor. Çözüm her gün kadınları hayatından eden bireysel silahlanmayı önlemektir. Cezasızlığı son bulması, kadınlar için adaletin sağlanmasıdır. Bizler her gün kadın cinayetlerini durdurmak için mücadelemize devam edeceğiz kadınları yaşatacağız." ifadesinde bulunuldu. - KAYSERİ

Kayseri'de kadın meclisi, kadın cinayetlerine 'dur' dedi

Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, Şiddet, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de kadın meclisi, kadın cinayetlerine 'dur' dedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Soğuk Savaş'ın en ünlü ajanı için Rus kanalları yayın kesti; Putin dev bir çelenk gönderdi Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacak 2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak 4 günlük kısıtlamayı tatil fırsatına çevirenler Bodrum'a akın etti! İlçenin nüfusu %350 arttı
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
2020'de en çok haber olan YouTuber'lar! Orkun Işıtmak ve Barış Özcan zirve için yarıştı 2020'de en çok haber olan YouTuber'lar! Orkun Işıtmak ve Barış Özcan zirve için yarıştı         
15:01
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Son Dakika! Yeni Zelanda 2021 yılına Son Dakika! Yeni Zelanda 2021 yılına "merhaba" dedi         
14:02
Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı         
13:28
Bartın'dan dikkat çeken uygulama! Şehir dışından gelenlere korona testi yapılacak Bartın'dan dikkat çeken uygulama! Şehir dışından gelenlere korona testi yapılacak         
13:11
Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti         
12:59
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler 80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler         
11:45
3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu         
11:36
İzmir'de dehşet! Sokakta tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü İzmir'de dehşet! Sokakta tartıştığı babasını başına sopayla vurarak öldürdü         
11:11
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor         
09:34
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü         
08:54
Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız         
07:54
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 15:26:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de kadın meclisi, kadın cinayetlerine 'dur' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei