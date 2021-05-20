Kayseri'de kadın öğretmeni tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

Ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından öğretmenin cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Ardından intihar girişiminde bulunan T.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi Taslak Sokak'ta, T.T. birlikte yürüdüğü özel bir okulda öğretmen olan A.N.S'ye (26) tabancayla ateş etti.

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