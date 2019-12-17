Kayseri'de Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kayseri'de, "Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı", Vali Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde eş zamanlı planlanan toplantıya Vali Günaydın başkanlık etti.

Toplantıda, aile içi ve kadına kaşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek, mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı.

İl ve ilçelerdeki 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında olay, başvuru sayıları, kanun kapsamında alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il ve ilçe bazında ve bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirildi ve son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde yoğunlaşıldı.

Şiddet önleme merkezine polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, il protokolü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.