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Kayseri'de kadının başı ezilerek öldürüldü, eşi ve 2 oğlu gözaltına alındı - Son Dakika

Kayseri'de kadının başı ezilerek öldürüldü, eşi ve 2 oğlu gözaltına alındı

Kayseri\'de kadının başı ezilerek öldürüldü, eşi ve 2 oğlu gözaltına alındı
14.11.2023 17:04

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşanan olayda, Hasibe Soykuk'un başı ezilerek öldürülmesi sonucu jandarma ekipleri kadının eşi ve 2 oğlunu gözaltına aldı. Soykuk, Gesi Güney Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde başı ezilerek öldürülen Hasibe Soykuk son yolculuğuna uğurlanırken, jandarma ekipleri olayla ilgili olarak kadının eşi ile 2 oğlunu gözaltına aldı.

İlçeye bağlı Gesi Güney Mahallesi Şükrü Özkul Caddesi'nde dün akşam saatlerinde müstakil bir evde meydana gelen olayda, hayvan otlattıktan sonra eve dönen Seyit Ahmet Soykuk, eşi Hasibe Soykuk'u (51) yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede Hasibe Soykuk'un kafasının sert bir cisimle vurularak ezildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Soykuk'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen kadının yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Talihsiz kadın toprağa verildi

Feci cinayete kurban giden Hasibe Soykuk, Gesi Güney Mahallesi Mezarlığı'nda ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede kadının yakınları sinir krizi geçirdi.

Baba ve 2 oğlu gözaltında

Öte yandan, jandarma ekipleri de cinayet ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hasibe Soykuk'un eşi Seyit Ahmet ve oğulları S. ve B. Soykuk'u gözaltına aldı. Baba ve 2 oğlu jandarma nezaretinde cenaze namazına getirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de kadının başı ezilerek öldürüldü, eşi ve 2 oğlu gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de kadının başı ezilerek öldürüldü, eşi ve 2 oğlu gözaltına alındı - Son Dakika
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