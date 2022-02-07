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Kayseri'de kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kayseri'de kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

07.02.2022 01:09
Kayseri'de kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 12. Cadde'deki bir kağıt fabrikasının üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen bir işçiye ambulansta müdahale edildi.

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İtfaiye, Kayseri, Yangın, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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