Kayseri'de kahvehanede çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Kayseri'de kahvehanede çıkan yangın hasara neden oldu

06.04.2022 23:33
Kayseri'de kahvehanede çıkan yangın hasara neden oldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir kahvehanenin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir kahvehanenin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Gesi Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta bir kahvehanenin çatısında içeride kimse yokken yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan kahvehanede aynı gün sobadan çıkan yangının söndürüldüğü öğrenildi.

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Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Kayseri, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de kahvehanede çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika


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