Kayseri'de kale surlarına atlamak için çıkan kişiyi polis ikna etti - Son Dakika

KAYSERİ'de, tarihi kale surlarına çıkarak, intihara kalkışan Uğur Ş., polis tarafından ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Melikgazi ilçesinde Seyyid Burhaneddin Bulvarı üzerindeki tarihi kale surlarında meydana geldi. Bunalımda olduğu iddia edilen Uğur Ş., kale surlarına çıkarak intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kale önüne gelen itfaiye erleri Uğur Ş.'nin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarak önlem aldı. Yaklaşık yarım saat süren ikna çabasının ardından bulunduğu yerden indirilen Uğur Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.